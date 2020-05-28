Минеральные Воды, Ставропольский край, , 10:35 — REGNUM Бывший начальник Минераловодского почтамта в Ставропольском крае подозревается в создании майнинг-фермы прямо на рабочем месте. В отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 28 мая в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, подозреваемый с сентября 2019 года установил и незаконно подключил к электросети в филиале «Почты России» компьютеры для добычи криптовалюты и использовал их на протяжении полугода. Работа оборудования причинила управлению федеральной почтовой связи Ставрополья ущерб в размере более 30 тыс. рублей за счет потребления электроэнергии и интернет-трафика.

Экс-начальнику почтамта инкриминируется злоупотребление должностными полномочиями. Расследование дела продолжается.