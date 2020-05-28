Веллингтон, , 10:25 — REGNUM Новозеландский суд отложил до 13 июля слушания по делу Брентона Тарранта, обвиняемого в массовом убийстве людей в Крайстчёрче в марте 2019 года. Об этом сообщает 28 мая The New Zealand Herald со ссылкой решение суда.

Судья Кэмерон Мандер объяснил, что слушания перенесены из-за ограничений, введенных правительством Новой Зеландии в связи с пандемией коронавируса. Ожидается, что к 13 июля суд определит дату слушаний, в ходе которых Тарранту объявят приговор.

Мандер заявил, что в настоящее время устанавливается местонахождение всех, кто должен присутствовать в зале суда. Необходимо организовать участие всех этих людей в судебном процессе.

Ранее житель штата Новый Южный Уэльс Брентон Харрисон Таррант признал себя виновным в совершении терактов в двух мечетях города Крайстчерча. Слушания откладывались уже дважды — из-за священного для мусульман месяца Рамадана и санитарных ограничений.

Как сообщало ИА REGNUM, Таранта обвиняют в убийстве 51 человека, покушениях на убийство 39 человек, в организации и исполнении теракта в двух мечетях.

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