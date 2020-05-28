Белгород, , 10:17 — REGNUM Формат празднования 75-летия Победы 24 июня 2020 года обсуждается в Белгородской области. Об этом на своей странице написал глава региона Евгений Савченко.

Губернатор отметил, что праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех мер безопасности.

«Белгородчина, конечно же, присоединится к праздничным мероприятиям. Их формат, отвечающий, с одной стороны, величине и значимости юбилейного, святого для каждого из нас праздника Победы, а с другой — мерам безопасности, сейчас обсуждается. Но точно знаю, что никто не останется в стороне от этих памятных событий. Искреннее желание почтить подвиг павших героев, отдать дань уважения ныне здравствующим ветеранам живёт в каждом сердце», — написал Евгений Савченко.

Владимир Путин поручил начать подготовку к Параду Победы, который назначен на 24 июня 2020 года — в день, когда 75 лет назад состоялся парад победителей в Москве.