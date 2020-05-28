Элиста, , 10:15 — REGNUM 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Республики Калмыкия, сообщили 28 мая в региональном оперативном штабе.

Всего в регионе, таким образом, подтверждено 999 случаев заражения. Выздоровел 441 человек, при этом только за последние сутки были выписаны 23 человека. В тяжёлом состоянии находятся семь человек (десять — сутками ранее), в том числе четверо подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки зарегистрирована ещё одна смерть пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Общее число летальных исходов — 14.