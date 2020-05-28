Екатеринбург, , 10:15 — REGNUM В центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (Екатеринбург) прошли празднования в честь Дня пограничника. В них приняли участия свердловские депутаты.

Ранее директор парка Екатерина Кейльман заявляла, что ЦПКиО будет закрыт, чтобы не допустить массового скопления людей. Мероприятия посетили спикер гордумы Игорь Володин, депутат областного Заксобрания Виктор Бабенко, отмечает портал «66.ру».

На сайте ЦПКиО указано, что уже с 12:00 по местному времени парк закроют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал депутатов и чиновников за фото без масок.

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