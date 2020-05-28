Москва, , 10:06 — REGNUM Под медицинским наблюдением в России остаются 300 тыс. человек из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщили 28 мая пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что российские лаборатории провели уже 9,7 млн тесто на коронавирус, в том числе 285 тыс. за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что в столице выздоровели 3793 пациента с коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 71 251.

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