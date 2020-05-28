Москва, , 10:06 — REGNUM В России с начала пандемии коронавирусной инфекции проведено свыше 9,7 млн тестов на наличие SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

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«По состоянию на 27.05.2020 проведено 9 701 280 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства.

По данным службы, под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 года находилось 1 226 642 человека. На сегодня под контролем из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией под контролем остаются 300 312 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным оперативного штаба, в России выявлено свыше 370,6 тыс. носителей вируса SARS-Cov-2. За весь период пандемии выздоровели более 142,2 тыс. пациентов с COVID-19, почти 4 тыс. человек скончались.

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