Южно-Сахалинск, , 10:11 — REGNUM Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено на Сахалине. Все заражённые прибыли на остров из Москвы и Новосибирска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Все пассажиры прибыли на остров до введения пропускной системы и находились в изоляции. Все они чувствуют себя хорошо, у большинства заражение никак не проявляется, у нескольких человек отмечены незначительные клинические проявления.

Всего с начала наблюдений в островном регионе выявлено 89 случаев заражения, из них 49 завершились полным выздоровлением, 40 человек остаются в стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, растёт заболеваемость на Камчатке. На 28 мая там выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, общее число достигло 725.