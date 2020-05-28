Москва, , 10:11 — REGNUM Беспрецедентные меры по регулированию и контролю на государственных границах России потребовались в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявил первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов в опубликованном 28 мая интервью ТАСС.

Он отметил, что в условиях обострения эпидемиологической обстановки в России в кратчайшие сроки была перестроена служебная деятельность подразделений пограничного контроля. При решении задач учитывались и ограничительные меры, и изменения, связанные с перемещением через границу большего числа людей, в том числе прибывающих из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

Перед началом пандемии до максимума выросло число людей, пересекающих границу, вырос поток грузов. В 2019 году границу преодолели 163 млн человек и более 24 млн транспортных средств.

Во въезде в Россию отказали примерно 60 тыс. иностранцев и лиц без гражданства. Выявлено 5,6 тыс. лиц, которые находились в международном и федеральном розысках.

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