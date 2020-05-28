Саратов, , 10:08 — REGNUM В Саратовской области 28 мая подтвердили 97 новых положительных тестов на коронавирус. Всего с начала наблюдения в регионе числятся носителями вируса 2746 человек, выздоровели 1033 человека, за последние сутки — 91 пациент. С начала пандемии скончались 32 человека, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Выявлены носители коронавируса из числа контактных лиц — 47 человек, 45 случаев заражения из неустановленных источников, пятеро прибыли из других регионов.

Больше всего заразившихся коронавирусом среди лиц старше 60 лет — 38 человек, от 40 до 49 лет — 17 пациентов, от 50 до 59 лет — 15 человек, семеро детей в возрасте до 14 лет.

В лабораториях на сегодняшний день провели более 72,5 тыс. исследований, за сутки — свыше 2,8 тыс. тестов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области, по данным на 27 мая, под наблюдением врачей остаются 5932 пациента, с 9111 человек снято наблюдение.

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