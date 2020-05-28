Екатеринбург, , 10:07 — REGNUM В Свердловской области планируют усилить ограничительные меры в сфере торговли алкоголя. Проект закона разработали депутаты регионального Заксобрания.

Как передаёт «ЕАН», предлагается, чтобы губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев мог устанавливать дополнительные ограничения по времени, местам и условиям розничной продажи спиртного.

Законопроект рассмотрят сначала на профильном комитете Заксобрания, позже — на общем заседании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует запрет на продажу алкоголя с 19:00 по 10:00 следующего дня (время местное).