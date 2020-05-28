Оренбург, , 09:55 — REGNUM В Оренбургской области глава Гая Олег Папунин выписан из больницы, где получал лечение от коронавирусной инфекции, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, стационарное лечение завершилось, теперь чиновник будет долечиваться в амбулаторных условиях. Завершился карантин, которые действовал в отношении контактных лиц. Теперь администрация города начинает работать в штатном режиме.

Напомним, Олег Папунин был госпитализирован 14 мая. Он получал курс лечения в Оренбурге. Из-за общения с зараженным чиновником 31 человек, в том числе главврач больницы и работники мэрии, были отправлены на карантин.

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