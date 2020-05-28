Горно-Алтайск, , 09:52 — REGNUM Следователи в Республике Алтай начали проверку по коллективному обращению медработников, не получивших стимулирующие выплаты за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

В рамках проверки следователи встретились с коллективами отделения скорой помощи, городской поликлиники, а также Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Получены объяснения от руководства медицинских учреждений. Процессуальное решение, как отмечается, будет принято по результатам проверки.

«Следственные органы СК России продолжают реагировать на все нарушения прав медицинских работников, давая правовую оценку каждому подобному факту», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее проверку сообщений о невыплате доплат организовала прокуратура. Как сообщало ИА REGNUM, положенных выплат не дождались работники Центра медицины катастроф республики.

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