Москва, , 09:57 — REGNUM Небольшой дождь, легкий ветер и теплая погода ожидаются в столице России в четверг, 28 мая. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, его слова приводит РИА Новости.

Как отметил синоптик, 28 мая погода в Москве и Московской области будет определяться узкой полосой повышенного атмосферного давления.

«Переменная облачность, местами преимущественно в северных и западных районах возможны небольшие дожди, чисто символические, слабые», — отметил Леус.

Также он сообщил, что температура воздуха будет в пределах климатической нормы и даже близкой к июньским показателям — +21 +23 °С в Москве и +18 +23 °С в Подмосковье.

Кроме этого, метеоролог рассказал, что в столице ожидается легкий южный ветер со скоростью 2−7 м/с и давление 752 мм рт. столба, что несколько ниже нормы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что по-июльски жаркая погода установится в Москве 30 мая.