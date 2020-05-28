Москва, , 09:56 — REGNUM Повторная проверка сметаны семи торговых марок, проведённая экспертами Роскачества, показала наличие в продукте следов антибиотиков, дрожжей и растительных жиров. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба организации.

Специалисты проверили сметану 20% жирности «Благода», «Пестравка», «Ростагроэкспорт», «36 копеек», «Домик в деревне», «Вологодское лето» и «Простоквашино». В образцах искали антибиотики, такие вещества, как мышьяк и свинец, бактерии, дрожжи и плесени. Их также исследовали на состав и органолептические показатели.

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В результате эксперты обнулили рейтинг сметаны «Благода» за превышение допустимого содержания дрожжей и следы антибиотика доксициклина. Из-за присутствия растительных жиров товар считается лишь сметанным продуктом, но не сметаной.

В сметане «Домик в деревне» нашли следы антибиотика хлортетрациклина. Они допустимы по нормативам, но не позволяют считать продукт соответствующим опережающим требованиям Роскачества.

Нарушений не выявлено в сметане марок «Вологодское лето», «Пестравка» и «36 копеек». Подтвердилось высокое качество сметаны «Ростагроэкспорт» и «Простоквашино».

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