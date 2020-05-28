Тамбов, , 09:47 — REGNUM 73 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Тамбовской области, об этом сообщили в региональном оперштабе 28 мая.

Так, положительные тесты на коронавирус за последние сутки выявили у двоих детей, 17 и девяти лет, возраст взрослых от 22 до 82 лет.

Всего в регионе подтверждено с начала пандемии 2 тыс. 772 случая заражения, в том числе уже 1 тыс. 011 человек выздоровели. На госпитализации в настоящее время находятся 347 человек, из них диагноз «пневмония» у 274 человек.