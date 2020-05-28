Белгород, , 09:49 — REGNUM К судебному штрафу приговорён специалист службы экономической безопасности микрокредитной компании в Белгородской области. Коллектор своими звонками и смс-сообщениям довёл должника до депрессии, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления.

Житель области в декабре 2018 года заключил договор микрозайма с одной из микрокредитных организаций на сумму 15 тысяч рублей. Однако в установленный срок не вернул долг. С марта 2019 года белгородцу о займе начал напоминать коллектор — 40 летний специалист звонил и отправлял смс-сообщения, в которых оскорблял его и угрожал расправой над ним и членами его семьи. Как отметили в СК, эти действия привели к «развитию у заёмщика тяжёлого депрессивного эпизода без психотических симптомов, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении коллектора было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершённое вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». На предварительном следствии обвиняемый полностью признал свою вину, загладил причинённый вред. Суд учёл, что он совершил преступление небольшой тяжести впервые, постановил прекратить уголовное дело и назначил судебный штраф в размере 60 тысяч рублей.