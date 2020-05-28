Грозный, , 09:46 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров отмечал один из самых главных мусульманских праздников Ураза-байрам дома, в самоизоляции. Он, как и все жители Чечни, обязан исполнять законы, которые принимают власти региона. Об этом Кадыров заявил 27 мая в прямом эфире в Instagram своего помощника, директора ЧГТРК «Грозный» Ахмеда Дудаева.

«Естественно, я никуда не ходил и никого не принимал. Если я призываю народ соблюдать самоизоляцию, то должен сам в первую очередь это делать», — цитирует чеченского лидера «Интерфакс-Юг».

Напомним, незадолго до праздника Ураза-байрам в ряде СМИ появились сообщения о том, что глава Чечни якобы заразился коронавирусом и переправлен в Москву на лечение. Официальных подтверждений этой информации или опровержения ее не последовало. Лишь спикер парламента Магомед Даудов и помощник главы субъекта Ахмед Дудаев сообщили, что у Кадырова все хорошо.

Вчера, 27 мая, глава Чечни сообщил, что он «абсолютно здоровый человек», и даже если заболел, то разве он, как всякий человек, не имеет права на это?

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