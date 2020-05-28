Петрозаводск, , 09:51 — REGNUM За прошедшие сутки в Республике Карелия выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большая часть заболевших — петрозаводчане, которые контактировали с ранее зараженными людьми. Об этом 28 мая сообщает глава региона Артур Парфенчиков.

В республике уже второй день наблюдается сокращение числа выявленных зараженных, однако соотношение с выздоровевшими пока не превышалось ни разу. По данным главы, за прошедшие сутки в регионе выявлено 11 новых заболевших и лишь восемь выздоровевших.

«Семь из них в Петрозаводске, двое заболевших в Сегеже, один случай выявлен в деревне Толвуя Медвежьегорского района и один в Суоярви. Практически все заболевшие контактировали с COVID-положительными людьми», — уточнил Парфенчиков.

Он также подчеркнул, что накануне в Карелию прибыла очередная крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. В медицинские организации отправлено 15 тысяч костюмов высокой степени защиты, 15 тысяч респираторов, 40 тысяч шапочек, 30 тысяч пар перчаток, две тысячи одноразовых костюмов, защитные экраны, очки.

«Таким образом, сейчас в республике создан трехмесячный запас средств индивидуальной защиты», — подытожил глава республики.

Всего с начала пандемии в Карелии выявлено 382 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», из них 143 человека выписаны.

Кроме того, в республике на сегодняшний день проведено 37 408 исследований, что на 1069 больше, чем сутками ранее. 4651 человек находится на самокарантине, за сутки их количество сократилось на 50 человек, еще 16 человек находятся в местах обсервации.

Помимо этого, с 1 апреля в регионе 475 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией, а за сутки таких пациентов стало на десять человек больше. 52 человека умерли, новых летальных случаев не зарегистрировано.

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