Пенза, , 10:06 — REGNUM На территории Первомайского района в Пензе выявлено пять мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщает пресс-служба минлесхоза Пензенской области.

В микрорайоне Терновка в водоохранной зоне реки Ардым сотрудниками минлесхоза обнаружены несанкционированные свалки. На момент проведения рейда установить лиц, нарушивших природоохранное законодательство, не удалось. Свал мусора неблагоприятно отражается на экологической обстановке города.

Информация о нарушении природоохранного законодательства направлена в администрацию Первомайского района и управление ЖКХ Пензы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Спасска Пензенской области добился ликвидации стихийной свалки. Причём удалось ему это сделать только со второй попытки.

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