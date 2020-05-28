Владивосток, , 09:47 — REGNUM Глава Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов поздравил пограничные войска с Днём пограничника отметив, что современное поколение достойно несёт службу Отечеству на море, суше и в воздухе.

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«Мы первые — Родина за нами!» — во все времена защитников рубежей нашей страны отличали мужество, стойкость и преданность долгу. Не раз пограничники вставали неприступной стеной на пути врага. Мы восхищаемся стойкостью духа солдат и офицеров, стоявших за каждую пядь земли на дальневосточной границе в 1938 и 1969. Преклоняемся перед героями боев за Кольский полуостров и Карелию в годы Великой Отечественной войны», — сказал Александр Козлов.

Министр пожелал успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия, добавив, что за привычными понятиями «мир» и «тишина на границе» стоят профессионализм и железная воля наших пограничников.

Как сообщало ИА REGNUM, перед российскими пограничниками стоят серьёзные и ответственные задачи, заявил 28 мая президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи по случаю Дня пограничника в эфире телеканал «Россия 24».