Ташкент, , 09:44 — REGNUM Ежемесячную надбавку в размере до 100% от должностного оклада ввели для работников министерства культуры Узбекистана. Это следует из постановления президента республики, опубликованного 28 мая агентством «УзА».

Надбавка будет выплачиваться, исходя из результатов деятельности работников. Кроме того, в структуре министерства упраздняются центр культуры и искусства молодежи, а также выставка культуры и искусства и ряд других предприятий.

В одну редакцию также объединят редакции журналов «Гулистон», «Театр» и «Мозийдан садо». Согласно документу, планируется также внедрить надбавку за выслугу лет. Кроме того, работникам планируется компенсировать расходы на питание и проезд.

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