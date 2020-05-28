Пермь, , 09:44 — REGNUM В Перми трое строителей зоопарка заразились коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

По данным минздрава Пермского края, у строителей подтверждена коронавирусная инфекция. Определён круг контактов — 117 человек. У всех взяты тексты на SARS-CoV-2. Получены отрицательные результаты.

Все, кто общался с носителями коронавируса, изолированы по предписанию главного санитарного врача Прикамья и находятся в обсерваторах под наблюдением медиков.