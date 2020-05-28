Москва, , 09:43 — REGNUM Московская компания FreedomGroup перечислила деньги российским именинникам, которые не могут вернуться домой, передаёт 28 мая корреспондент ИА REGNUM.

Участник конкурса «Лидеры России. Политика», президент FreedomInternationalGroup Нарек Сираканян начал акцию #ЖдемДома. Она поддерживает сограждан, оказавшихся за рубежом в свой день рождения.

В рамках акции сделаны денежные переводы 50 соотечественникам, которые не смогли вернуться домой в условиях пандемии из 15 государств — Гонконга, Египта, Израиля, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Южной Кореи, Непала, ОАЭ, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Фиджи и Франции. Каждый получил по 14 583 рубля.