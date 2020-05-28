Ижевск, , 09:41 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 28 мая выявили 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в республике подтверждено 605 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

В числе новых носителей коронавируса — девять жителей Ижевска, пять — Балезинского района, по два — в Ярском, Завьяловском районах и Можге, по одному — в Алнашском и Игринском районах.

Полностью выздоровел 361 житель региона, за последние сутки выписаны 14 человек. 14 граждан скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Удмуртии сообщил, что заразился коронавирусом. При этом он отметил, что необходимости брать больничный у него нет. Также ранее коронавирус был выявлен у министра социальной политики и труда республики Татьяны Чураковой.

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