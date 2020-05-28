Новосибирск, , 09:40 — REGNUM В Новосибирской области за прошедшие сутки выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом, 53 пациента были выписаны. Такие данные на сегодняшнее утро, 28 мая, сообщает оперативный штаб региона.

Всего в регионе официально зарегистрированы 2493 пациента с коронавирусом (из них 153 — дети), 955 человек выздоровели, 31 пациент скончался. В отделениях реанимации сейчас находятся 70 человек, на ИВЛ — 24 пациента. В Новосибирской области уже проведено 104 264 теста на коронавирус.

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