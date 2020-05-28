Сеул, , 09:42 — REGNUM В течение последних трех лет в Южной Корее фиксируют увеличение числа кибератак из-за рубежа с целью хищения военной информации. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны.

По данным ведомства, в 2019 году было предпринято 9 533 попытки взломать информационные системы оборонного назначения. Все они оказались неудачными.

Отмечается, что большинство атак были произведены с IP-адресов Китая и США. Однако отмечается, что в связи с тем, что хакеры тщательно маскируют IP-адреса, определить точное их местоположения довольно сложно.

В связи с ростом числа кибер атак в министерстве обороны Южной Кореи внедрили многоуровневую систему защиты для сетей, серверов и персональных компьютеров.