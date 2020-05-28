Воронеж, , 09:37 — REGNUM 17 случаев заражения коронавирусом выявлено на заводе «Минудобрения» в Россошанском районе Воронежской области, об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Положительные тесты на коронавирус у сотрудников предприятия были выявлены в период с 14 по 26 мая — в результате массового тестирования сотрудников, которое было организовано «Минудобрениями» за свой счёт, всего обследовали 1001 человека. В большинстве случаев у заразившихся никаких симптомов не проявляется.

«При проверке выявлено, что на предприятии соблюдаются все необходимые эпидемиологические меры, направленные на предотвращение распространения заболевания. Организован входной фильтр с помощью тепловизора, проводится обеззараживание воздуха, соблюдается социальное дистанцирование, в достаточном количестве есть дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты», — сообщила руководитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Подгоренском, Ольховатском и Кантемировском районах Алла Кулькина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне оперштаб рекомендовал работодателям региона провести тестирование сотрудников на коммерческой основе.

Всего в регионе подтверждено 1 тыс. 753 случая заражения, 110 случаев — только за последние сутки.

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