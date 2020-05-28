Москва, , 09:36 — REGNUM В Москве на следующей неделе порядка трех тысяч инфекционных коек перепрофилируют для оказания стандартной помощи, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается, количество госпитализаций снижается. Сейчас около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно.

«Уже начиная со следующей недели для приёма неинфекционных больных мы вернём порядка 3 тыс. коек в пяти московских стационарах», — сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки число смертей среди пациентов с заболеванием COVID-19 в Москве выросло на 71 и составило 2254. Всего в Москве было выявлено 171 443 тыс. случаев коронавируса. Выздоровели — 67 458.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому в столице пропускной режим и ограничительные меры по самоизоляции продлены до 14 июня.

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