Париж, , 09:34 — REGNUM Согласно опросу Elabe, жители Франции сейчас больше обеспокоены экономической ситуацией, чем текущей ситуацией в области здравоохранения, передает BFM TV.

По данным опроса, 86% респондентов во Франции очень обеспокоены экономической ситуацией. 42% опрошенных заявили, что обеспокоены уровнем государственного долга.

Кроме того, 56% французов говорят, что они обеспокоены своим финансовым положением, а 39% работающих респондентов говорят, что они беспокоятся о своем месте работы.

Что касается ситуации в области здравоохранения, 67% опрошенных заявили, что они обеспокоены распространением COVID-19.

Опрос проводился онлайн с использованием метода квот среди более тысячи человек в возрасте 18 лет и старше 26 и 27 мая 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступит в этот четверг, 28 мая 2020 года, чтобы объявить о мерах, принятых для введения второй фазы выхода из изоляции.

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