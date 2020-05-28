Магадан, Магаданская область, , 09:44 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов предупредил, что с наступлением лета у жителей области есть вероятность заражения коронавирусом от приезжающих в регион.

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При этом опасения вызывают не только вахтовики, но и студенты, которые возвращаются домой.

«⁣⁣Сейчас для стабилизации ситуации очень важный момент. ⁣⁣⁣Заканчивается смена вахтовиков, фактически завершился завоз смены, до середины июня заедут рыбаки на путину — все они будут проживать компактно в основном вне населённых пунктов. ⁣⁣Но есть опасность в другом. ⁣⁣⠀⁣⁣

⁣⁣На летние каникулы начали приезжать студенты, которые учатся в вузах в регионах с высоким уровнем заболеваемости, и есть риск получить новые случаи Covid-19 в Магадане», — написал Сергей Носов в соцсетях.

По словам губернатора, есть два варианта: провести 14 дней на самоизоляции или сдать тест прямо в аэропорту.

«⁣Уверен, что колымчане ответственно отнесутся к своему здоровью и близких, выполняя несложные рекомендации главного санитарного врача.⁣⁣ Вместе мы справимся», — добавил колымский губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пропускной режим и ограничительные меры по самоизоляции продлены до 14 июня.