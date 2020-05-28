Афины , , 09:36 — REGNUM Публикации о том, что власти Греции начинают вакцинацию населения страны от COVID-19 не соответствуют действительности и с 1 июня в стране начинается вакцинация от туберкулеза BCG (БСЖ). Об этом 28 мая стало известно из публикации греческого издания «Прото тема».

Данное популярное издание, ранее сообщившее со ссылкой авторитетного ученого, что, якобы, власти страны одобрили программу вакцинации против COVID-19 противотуберкулезной вакциной с 1 июня, позднее изменило свою публикацию на новую под названием: «Правда о противотуберкулезной вакцине и коронавирусе».

«Министерство здравоохранения и соответствующие органы здравоохранения разъясняют, что речь идет о клиническом испытании, в рамках которого будут проводиться прививки для последующей проверки результатов», — говорится в новой публикации и уточняется, что речь идет только об ещё одном исследовании, а не о вакцинации.

Также издание указало, что его ранняя публикация была основана на данных, которые были присланы «в письменном виде профессором патологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелосом Ямареллосом» и привело её полный текст.

Отметим, ранее стало известно, что издание «Прото тема» со ссылкой на профессора патологии медицинского факультета Афинского национального университета имени Каподистрии Эвангелоса Ямареллоса сообщило, что программа вакцинации от COVID-19 противотуберкулезной вакциной якобы была одобрена Национальным агентством по лекарственным средствам Греции и начнется 1 июня 2020 года. Данная информация позднее разошлась в десятках греческих и иностранных СМИ.