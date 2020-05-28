Уфа, , 09:31 — REGNUM Строительство нового детского сада заканчивают в селе Башкирии. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, детский сад на 260 малышей площадью свыше трех тысяч кв. метров в селе Иглино возводят в рамках реализации национального проекта «Демография». Строить его начали в конце прошлого года.

На текущий момент строители полностью возвели здание этого детского учреждения. В нем уже установили окна. Сейчас рабочие завершают монтировать крышу. Работы по внутренней отделке выполнены на 50 процентов. Сейчас строители монтируют системы вентиляции, отопления, канализации, водоснабжения, освещения и др.

Еще предстоит завести и установить необходимое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую к детскому саду территорию.

По словам чиновников, сдать объект в эксплуатацию планируется до конца текущего года.

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