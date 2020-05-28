Москва, , 09:28 — REGNUM В Москве сеть гипермаркетов «ОБИ» примет участие в акции #МыВместе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

28 мая сеть гипермаркетов передаст двум больницам столицы, в которых лечат пациентов с коронавирусом, средства для индивидуальной защиты и дезинфекции.

Партия хозяйственных товаров, средств гигиены и защитные костюмы для дезинфекционной обработки помещений, мебель, системы хранения и другие хозяйственные товары для оборудования дезинфекционного блока и других служебных помещений получат в городской клинической больнице им. Ф.И. Иноземцева и инфекционном центре клинической больницы им. В.П. Демихова в Новой Москве.