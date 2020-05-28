Москва, , 09:39 — REGNUM Более 30% жителей России считают опасность эпидемии коронавируса преувеличенной, либо полагают, что это выдумка заинтересованных лиц. Таковы результаты исследования, проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), сообщает 28 мая РБК.

Так, 23,2% респондентов отметили, что пандемии не существует, её придумали заинтересованные лица, а 9,6% считают, что опасность не столь уж велика. Пик эпидемии ещё не пройден, полагают 25,6% опрошенных, а 16,3%, напротив, уверены, что пик уже преодолён и эпидемия пойдет на спад.

Среди тех, кто не верит в эпидемию, 43% навещают родственников, а 54% выходят погулять. Вводить режим самоизоляции не было необходимости, полагают 74,22% скептиков.

В группе признающих эпидемию навещают родственников только 18%, менее 12% встречаются с друзьями. В этой категории только 10% считают, что вводить самоизоляцию не было необходимости.

Опрос проходил в период с 18 марта по 26 мая на интернет-сайтах. В нём приняли участие более 30 тыс. респондентов в возрасте от 20 до 60 лет, проживающие во всех регионах России.

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