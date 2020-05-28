Абакан, , 09:28 — REGNUM На улицах и площадях города Абакана (Хакасия) 29 мая, если позволят погодные условия, будет работать военная техника войск радиационной, химической и бактериологической защиты. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Пройдёт обработка больших остановочных пунктов, площадок перед ТЦ, парковок, подъездов и подходов к больничным объектам, территории городского пляжа и так далее.

Жителей города просят принять меры предосторожности — не парковать машины на обрабатываемых участках, не совершать прогулок и пробежек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии по состоянию на 28 мая коронавирус выявлен у 878 человек.

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