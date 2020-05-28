Тбилиси, , 09:27 — REGNUM В муниципальных автобусах и микроавтобусах, которые правительство Грузии пообещало запустить с 29 мая, кондиционеры, даже в летнюю жару, включать не будут. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По его словам, всем водителям даны рекомендации по перевозке пассажиров, в частности, рекомендация не включать кондиционер и перевозить пассажиров при открытых окнах, чтобы проветривать салон транспортного средства. Для пассажиров обязательным правилом будет ношение защитных масок. Контролировать соблюдение новых правил будут соответствующие службы мэрии.

«Как в метро, так и в автобусах и микроавтобусах обязательным условием будет ношение масок, и население должно учесть это правило. Мы будем контролировать этот процесс. Я поручил вице-мэру Ираклию Хмаладзе и моему заместителю Майе Битадзе проконтролировать это направление. Мы встретились с руководством (транспортных компаний Тбилиси) и сообщили, что пассажиры не должны подниматься в транспорт без масок. Также в автобусах не должны включаться кондиционеры, а окна должны быть открытыми, чтобы они максимально проветривались. В метро такой необходимости нет, потому что там воздух и без того проветривается», — заявил Каладзе.

О решении возобновления движения всех видов муниципального транспорта с 29 мая премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил 27 мая утром.