, 09:18 — REGNUM Перед российскими пограничниками сегодня стоят серьезные и ответственные задачи. Об этом 28 мая заявил президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи по случаю Дня пограничника в эфире телеканал «Россия 24».

«Сегодня мы чествуем защитников российских рубежей, мужественных и смелых людей, которые оберегают безопасность Родины и наших граждан», — сказал глава государства.

Путин напомнил о подвиге пограничников, принявших первый бой 22 июня 1941 года. Он добавил, что российские пограничники равняются на поколение победителей, доказали свой профессионализм и достойно выполняют даже самые сложные задачи.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая в Пермском крае запретили розничную продажу алкоголя. Нарушителей ждет штраф в размере 40 тыс. рублей.

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