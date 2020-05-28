Ульяновск, , 09:09 — REGNUM В Ульяновской области все пенсионеры смогут получить юридическую помощь бесплатно. Соответствующее решение было поддержано депутатами Законодательного собрания региона.

Бесплатная юридическая помощь оказывается отдельным категориям граждан региона с 2003 года. В их числе были неработающие пенсионеры. Теперь этот перечень расширен за счёт включения всех граждан пенсионного возраста.

«Пенсионеры могут получить бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, за исключением организации и ведения коммерческой деятельности», — отмечается в сообщении.

Всего в Ульяновской области проживает около 330 тыс. пожилых граждан, в прошлом году бесплатная юридическая помощь понадобилась 5 тыс. неработающих пенсионерам.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях действия режима повышенной готовности и ограничительных мер в Ульяновской области пенсионерам и малообеспеченным семьям стали выдавать овощные наборы, а также оказать иные адресные меры поддержки.