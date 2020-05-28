Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Жителям Грузии рано успокаиваться, несмотря на снижение в стране количества выявленных случаев заражения коронавирусом. Такое заявление 27 мая сделал перед журналистами руководитель Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Глава центра отметил, что в соседних странах, а также в странах, с которыми Грузия сотрудничает, эпидемиологическая обстановка более напряженная.

«У нас нет оснований успокаиваться, потому что во всех странах вокруг нас, с которыми мы непосредственного граничим или имеем традиционные деловые связи, будь то Иран, Белоруссия, Украина, наши непосредственные соседи: Россия, Азербайджан, Турция или Армения, везде напряженная ситуация и серьезная эпидемия», — сказал Гамкрелидзе.

Он призвал жителей страны ответственно относиться к требованию носить защитные маски, чаще мыть руки, дезинфицировать поверхности и не собираться более десяти человек.

Напомним, правительство Грузии начало очередной этап смягчения карантинных мер в стране. С 29 мая разрешается работать городскому общественному транспорту. С 1 июня возобновится работа торговых центров, всех типов магазинов и ресторанов со столиками на улице. С 8 июня можно будет открыться всем остальным ресторанам и кафе, а также гостиницам. В 8 июня возобновят движение поездов и автобусов между городами.

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