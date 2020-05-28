Саратов, , 09:32 — REGNUM В Саратовской области идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Летом 2020 года в лагерях региона смогут отдохнуть порядка 60 тыс. детей, сообщил министр труда и социального развития области Сергей Наумов.

Из регионального бюджета на летнюю оздоровительную кампанию заложено более 840 млн рублей. В министерстве уже создали реестр учреждений, в который вошли 762 оздоровительных лагеря, и список постоянно пополняется, при этом все они имеют разрешение Роспотребнадзора на прием детей.

Детские учреждения снабдят необходимыми приборами и средствами индивидуальной защиты. Еще до отъезда в лагерь все педагоги и дети будут проверены на наличие коронавируса.

Помимо этого, при школах созданы 698 оздоровительных площадок. Учреждения здравоохранения в области будут курировать все детские лагеря и площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области решение о начале летней оздоровительной кампании примут после снятия всех ограничительных мероприятий.

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