Москва, , 08:59 — REGNUM Жители России в апреле и мае, в период самоизоляции, существенно увеличили расходы на дистанционное образование детей. Об этом говорится в исследовании банка «Открытие».

Так, в апреле на 23% относительно первого квартала 2020 года выросли траты на аудиовизуальные товары, в том числе книги, фильмы и музыку, на 29% — на цифровые приложения, на 22% — на видеоигры. В первой половине мая ситуация не изменилась.

В апреле и мае расходы на дистанционные школы выросли на 8%, в целом на коммерческие образовательные услуги потрачено на 2% больше. Расходы на начальные и средние школы, колледжи и университеты стали меньше на 57%, траты в магазинах игрушек стали меньше на 29%, сообщает ТАСС.

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