Ставрополь, , 09:10 — REGNUM Два новых случая смерти пациентов с COVID-19 зарегистрировано на Ставрополье. Количество летальных исходов в регионе по состоянию на утро 28 мая выросло до 43, сообщил на своей Instagram-странице губернатор края Владимир Владимиров.

За минувшие сутки на Ставрополье коронавирус выявлен у 80 человек, а за все время распространения инфекции в крае зафиксировано 2238 случаев заражения. В тяжелом состоянии в регионе находятся 34 пациента с COVID-19, еще 192 — в состоянии средней степени тяжести. Выздоровели и сняты с медицинского наблюдения 920 человек с подтвержденным диагнозом (+44 за сутки).

Напомним, в настоящее время в Ставропольском крае для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса действуют режим всеобщей самоизоляции (до конца мая 2020 года) и режим обязательного ношения защитных масок (до 1 июля 2020 года).