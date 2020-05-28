Кызыл, , 08:55 — REGNUM В Туве за сутки выявили 66 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее количество подтверждённых случаев достигло 942.

К настоящему времени 127 из них выписаны из больниц с выздоровлением. Остальные находятся под наблюдением врачей.

«К увлаженному кислороду подключено 18 больных, всего к кислороду подключено 41 человек с COVID-19. К аппарату ИВЛ подключено 3 пациента, к НИВЛ — 1. Всего 313 отягощенных пневмонией случаев заболевания COVID-19», — отметили в минздраве.

Большинство пациентов проходят лечение в столице республики Кызыле. В инфекционных отделениях районных больниц находится 149 пациентов с коронавирусом. Из них большинство размещены в учреждениях Улуг-Хемского, Кызылского и Каа-Хемского районов.

Напомним также, что с начала эпидемии в республике зарегистрировали четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, два человека скончались от COVID-19. Ещё двое умерли от сопутствующих заболеваний.

Читайте также: В Туве умерли четыре пациента с коронавирусом