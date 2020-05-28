Уфа, , 08:55 — REGNUM У семи сотрудников Уфимского моторостроительного производственного объединения (УМПО) выявили коронавирусную инфекцию. Об этом 28 мая сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Министерства промышленности Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, сейчас все инфицированные отправлены на самоизоляцию. Отмечается, что на этом предприятии не было зафиксировано больше случаев передачи инфекции другим сотрудникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в СИЗО Башкирии выявили мужчину, у которого подозревают коронавирусную инфекцию.

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