Каир, , 08:51 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом на территории Египта за последние 24 часа составило 910 человек. Об этом 28 мая сообщается в заявлении официального представителя египетского минздрава Халеда Мугахеда.

«Зафиксированы 910 новых положительных результатов тестов на коронавирус», — приводит текст заявления РИА Новости.

Также в нем указывается, что новые случаи заражения были зафиксированы путём отслеживания контактов заразившихся с другими людьми. Кроме этого, сообщается, что число умерших от COVID-19 в стране за минувшие сутки составило 19 человек.

При этом отмечается, что данное число зараженных SARS-CoV-2 за сутки является самым высоким в Египте за все время пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 411 тысяч человек.