Махачкала, , 08:52 — REGNUM Пациенты с COVID-19, проходящие лечение в отдаленных районах Дагестана, смогут консультироваться с врачами в дистанционном режиме. Об этом накануне, 27 мая, в ходе встречи с главой республики Владимиром Васильевым сообщил замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

Федеральный чиновник отметил, что в Дагестане будет усовершенствована система оказания дистанционной консультативной помощи. Это, по его словам, очень важно, поскольку случаи, когда пациенты находятся на реанимационных койках в тяжелом состоянии, требуют консультаций со специалистами лечебного учреждения более высокого уровня.

«В связи с этим решено, что самый большой опыт сейчас накопился в центральной инфекционной больнице, будет запущен соответствующий приказ о дистанционном консультировании пациентов, которые находятся в районах», — цитирует Фисенко пресс-служба главы и правительства региона.

Он добавил, что бригада Минздрава России в настоящее время работает в республике и при необходимости готова выехать и проконсультировать, в том числе по особо тяжелым случаям. Он также заверил, что в целом федеральное ведомство готово оказывать Дагестану всяческую поддержку в борьбе с коронавирусом.

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