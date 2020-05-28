Нур-Султан, , 08:44 — REGNUM Пограничники Казахстана задержали 98 браконьеров в Каспийском море, сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

С 31 марта по 15 мая пограничная служба КНБ Казахстана совместно с сотрудниками ФСБ России провели оперативно-профилактические мероприятия по пресечению браконьерской деятельности в акватории Каспия.

Пограничники арестовали 65 плавательных средств, 42 двигателя, четыре транспортных средства, более 236 км сетей, 55 тыс. крючьев и других орудий браконьерского лова.

Кроме того, из незаконного оборота изъято 3,8 тонны рыбы осетровых пород, 2,5 тонны рыбы частиковых пород, а также 43 тюленя.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля казахстанские пограничники задержали в Каспийском море четырёх браконьеров. Во время погони военнослужащие применили огнестрельное оружие.

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