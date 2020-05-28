Нью-Йорк, США, , 08:41 — REGNUM Издательская компания Take-Two опровергла слухи о сроках релиза игры Grand Theft Auto 6 (GTA 6). Об этом 28 мая сообщил портал DSOGaming.

Издатель заявил, что аналитики сделали неверные выводы из опубликованной ранее информации, пояснив, что речь шла о затратах для сторонних компаний, а не для её студий. Таким образом, эта информация не имеет отношения к следующей части Grand Theft Auto.

Слухи о том, что шестая часть GTA выйдет в 2023 году появились в сети после того, как Take-Two опубликовала информацию о будущих затратах на маркетинг. Аналитик Джефф Коэн отметил, что ранее подобные действия компании позволили точно предсказать год релиза Red Dead Redemption 2.

Читайте ранее в этом сюжете: Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6