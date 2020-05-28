Москва, , 08:34 — REGNUM В России на сегодняшний день доступ к первичной медицинской помощи отсутствует в целом ряде населенных пунктов. Особенно остро проблема обстоит в Саратовской области. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ.

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Так, в документе федерального ведомства, направленном в Госдуму РФ к правительственному часу, указано, что первичная медико-санитарная помощь недоступна в 130 населенных пунктах России. При этом семь их них находятся в Саратовской области, сообщает телеканал «Звезда». Отмечается, что этот субъект РФ взят на особый контроль министра здравоохранения Михаила Мурашко.

В Минздраве добавили, что в рамках федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в 2019—2020 годы запланировано создать или заменить свыше 1550 фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий в населенных пунктах с населением от 100 до двух тысяч человек. В частности, в Саратовской области до конца 2020 года планируется построить или заменить 24 ФАПа.

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В ведомстве отметили, что эти мероприятия позволят обеспечить доступность первичной медико-санитарной помощи во всех подобных населенных пунктах на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в ежегодном послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указал на необходимость решения жилищных проблем фельдшеров и врачей, особенно в сёлах. Глава государства уточнил, что на эти цели выделено 550 млрд рублей.

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